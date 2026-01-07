Hubble scopre Cloud-9 | una galassia che non avrebbe mai dovuto esistere

Il telescopio spaziale Hubble, risultato della collaborazione tra NASA ed ESA, ha identificato Cloud-9, una galassia insolita e inattesa. Questa scoperta rappresenta un passo importante nello studio dell’universo, offrendo nuovi spunti sulla formazione e l’evoluzione delle galassie. La scoperta di Cloud-9 amplifica la nostra comprensione del cosmo e apre nuove prospettive per future analisi astronomiche.

Il telescopio spaziale Hubble, frutto della collaborazione tra NASA ed ESA, ha permesso di individuare un oggetto celeste mai osservato prima, Cloud-9. Questa nube, completamente priva di stelle e dominata dalla materia oscura, si trova a circa 14 milioni di anni luce dalla Terra, alla periferia della galassia a spirale Messier 94, e rappresenta la prima conferma diretta di un tipo di struttura che finora esisteva solo nei modelli teorici. Una galassia mancata. Cloud-9 è ciò che gli astronomi chiamano una RELHIC (Reionization-Limited H?I Cloud), nubi di idrogeno neutro formatesi nei primi miliardi di anni dell’Universo, intrappolate in aloni di materia oscura, ma incapaci di accumulare abbastanza gas per far nascere stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hubble scopre Cloud-9: una galassia che non avrebbe mai dovuto esistere Leggi anche: Hubble scopre Cloud-9, il nuovo oggetto astronomico che non dovrebbe esistere Leggi anche: Si chiama Cloud-9 ed è il nuovo corpo celeste scoperto dalla NASA, una galassia che non ce l’ha fatta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Hubble scopre Cloud-9, il nuovo oggetto astronomico che non dovrebbe esistere - 9 è il primo oggetto astronomico di un tipo finora mai osservato: una nube senza stelle, dominata dalla materia oscura, individuata grazie al telescopio ... fanpage.it

La galassia "mancata": Hubble fotografa il nuovo oggetto cosmico Cloud-9 - luce dalla Terra ha massa, gas e probabilmente molta materia oscura, ma non contiene stelle ... msn.com

Si chiama Cloud-9 ed è il nuovo corpo celeste scoperto dalla NASA, una galassia che non ce l’ha fatta - Gli astronomi hanno individuato qualcosa di mai visto prima nell’universo: una nube cosmica piena di gas e materia oscura, ma completamente priva di stelle. msn.com

Cloud-9: Hubble scopre la prima “galassia mancata”, una nube di materia oscura senza stelle SINTESI Il telescopio spaziale NASA/ESA Hubble ha identificato Cloud-9, il primo esempio confermato di RELHIC (Reionization-Limited H I Cloud): una nube primor - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.