Hubble scopre Cloud-9 il nuovo oggetto astronomico che non dovrebbe esistere

Hubble ha identificato Cloud-9, un nuovo oggetto astronomico senza precedenti. Si tratta di una nube dominata dalla materia oscura, priva di stelle, e rappresenta una scoperta importante per la comprensione dell’universo. Questa rilevazione apre nuove prospettive nello studio delle strutture cosmiche e delle componenti invisibili che compongono il nostro universo.

La galassia "mancata": Hubble fotografa il nuovo oggetto cosmico Cloud-9 - luce dalla Terra ha massa, gas e probabilmente molta materia oscura, ma non contiene stelle ... msn.com

