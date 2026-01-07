Hubble scopre Cloud-9 il nuovo oggetto astronomico che non dovrebbe esistere
Hubble ha identificato Cloud-9, un nuovo oggetto astronomico senza precedenti. Si tratta di una nube dominata dalla materia oscura, priva di stelle, e rappresenta una scoperta importante per la comprensione dell’universo. Questa rilevazione apre nuove prospettive nello studio delle strutture cosmiche e delle componenti invisibili che compongono il nostro universo.
Cloud-9 è il primo oggetto astronomico di un tipo finora mai osservato: una nube senza stelle, dominata dalla materia oscura, individuata grazie al telescopio spaziale Hubble. 🔗 Leggi su Fanpage.it
