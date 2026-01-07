Hojlund l’unico del Napoli nella top 100 del Cies per valore di mercato è 33esimo

Hojlund, attaccante del Napoli, è l’unico calciatore del club presente nella top 100 del Cies per valore di mercato, posizionandosi al 33º posto. Il Centro Internazionale di Studi Sportivi ha pubblicato la classifica dei 100 giocatori più preziosi a livello globale, evidenziando il valore e l’importanza di Hojlund nel contesto internazionale. Questa posizione sottolinea il ruolo di rilievo del calciatore nel panorama calcistico attuale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.