Hojlund l’unico del Napoli nella top 100 del Cies per valore di mercato è 33esimo
Hojlund, attaccante del Napoli, è l’unico calciatore del club presente nella top 100 del Cies per valore di mercato, posizionandosi al 33º posto. Il Centro Internazionale di Studi Sportivi ha pubblicato la classifica dei 100 giocatori più preziosi a livello globale, evidenziando il valore e l’importanza di Hojlund nel contesto internazionale. Questa posizione sottolinea il ruolo di rilievo del calciatore nel panorama calcistico attuale.
Il Cies (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha pubblicato i 100 giocatori con il valore di mercato più alto al mondo. Del Napoli, è presente Rasmus Hojlund in classifica. Nella top 100 del Cies c’è anche Hojlund. L’ attaccante danese, arrivato al Napoli quest’estate dal Manchester United, è stato valutato 92,8 milioni, posizionandosi al 33esimo posto. Il podio è occupato da Lamine Yamal (343 milioni), Erling Haaland (255 milioni) e Kylian Mbappé (201,3 milioni). Rispetto all’esperienza altalenante ai Red Devils, dove faticava a segnare con continuità, Hojlund sta vivendo una rinascita a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
