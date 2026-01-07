‘Ho perso la vita con te’ | le strazianti parole del papà al funerale di Giovanni Tamburi a Bologna
Durante il funerale di Giovanni Tamburi a Bologna, il padre ha pronunciato parole toccanti e serene, riflettendo sulla perdita di un giovane. L’evento si è svolto nella Cattedrale di San Pietro, lasciando un’impronta di dolore condiviso. In momenti come questi, si evidenzia quanto una vita breve possa lasciare un segno profondo nella comunità, creando un ricordo che diventa parte della memoria collettiva della città.
L’ultimo saluto alla Cattedrale di San Pietro. Cosa resta quando una vita si spegne troppo presto? Resta una città intera che si stringe, restano parole che diventano memoria collettiva. Ai funerali di Giovanni Tamburi, il giovane bolognese morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, la Cattedrale di San Pietro si è trasformata in un luogo di silenzio, lacrime e amore. A squarciare il dolore, la voce del padre: “ Giovanni, sei stato il figlio migliore che un papà possa avere ”. Le parole del padre: “Il figlio migliore che un papà possa avere”. È un discorso che inchioda la chiesa, quello pronunciato dal padre di Giovanni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
