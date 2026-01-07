Highguard è scomparso dopo l’annuncio ai The Game Awards nonostante l’uscita imminente

Highguard, annunciato ai The Game Awards 2025 come il grande finale dell'evento, è scomparso improvvisamente nonostante l'uscita fosse ancora prevista.

Highguard è stato uno degli annunci più discussi e controversi dei The Game Awards 2025. Presentato come gran finale dell'evento, il nuovo raidhero shooter di Wildlight Interactive non ha suscitato l'entusiasmo sperato, ed anzi la scelta di chiudere lo show con questo titolo è stata accolta in modo freddo, se non apertamente critico. Da allora, il gioco sembra essere sparito dai radar, con la situazione che appare ancora più anomala considerando che l'uscita sarebbe ormai imminente. Forbes ricorda Highguard è stato mostrato l'11 dicembre ai TGA come progetto firmato da ex sviluppatori di Titanfall e Apex Legends, un pedigree che avrebbe dovuto garantire attenzione e fiducia.

