Harry riavrà la scorta | ha vinto la battaglia legale

Da ildifforme.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Harry ha ottenuto il diritto a una scorta quando si trovi a Londra, dopo aver vinto la causa legale. La decisione conferma la sua sicurezza durante le visite ufficiali, mentre Meghan non sarà più accolta a corte. La vicenda evidenzia le tensioni ancora presenti tra i membri della famiglia reale e le questioni di sicurezza personale.

Harry ha vinto la battaglia legale: ogni volta che tornerà a Londra avrà diritto alla scorta, mentre Meghan continuerà a non essere la benvenuta a corte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

