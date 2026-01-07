Harry riavrà la scorta | ha vinto la battaglia legale

Harry ha ottenuto il diritto a una scorta quando si trovi a Londra, dopo aver vinto la causa legale. La decisione conferma la sua sicurezza durante le visite ufficiali, mentre Meghan non sarà più accolta a corte. La vicenda evidenzia le tensioni ancora presenti tra i membri della famiglia reale e le questioni di sicurezza personale.

