Hannoun trova nuovi alleati in piazza | i Cinque Stelle

Hannoun si presenta nuovamente in piazza, questa volta insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle. L’obiettivo è sostenere la sua causa e ribadire l’importanza di solidarietà e rispetto dei diritti civili. La manifestazione si inserisce nel contesto di un dialogo più ampio sulla tutela delle libertà individuali e delle libertà fondamentali, sottolineando il ruolo delle istituzioni e della società civile nel promuovere un ambiente di ascolto e confronto.

I 5 Stelle scendono in piazza con Hannoun. «La solidarietà non si arresta. Libertà per Mohamed Hannoun. Libertà per Raed Dawoud. Libertà per Yaser Assaly. Libertà per tutti i prigionieri palestinesi. Ci vediamo in corteo sabato 10 per portare solidarietà alla Palestina e ai nostri compagni che sono stati arrestati per aver espresso dissenso e solidarietà. La solidarietà è una forza collettiva: esserci è importante», è il testo dell'Api, l'associazione del filo Hamas Hannoun (nella foto), che promuove il corteo del 10 gennaio per protestare contro la carcerazione dell'idolo pro Pal e dei suoi sodali, al centro dell'inchiesta della procura per un presunto finanziamento all'organizzazione terroristica per milioni e milioni di euro.

PRESIDIO DEI PRO-HAMAS SOTTO IL CARCERE DOVE SI TROVA HANNOUN. IL FIGLIO, A SUA VOLTA INDAGATO PER ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO, ANNUNCIA MANIFESTAZIONI PER IL PADRE Ieri, a Genova, i pro-Hamas (non ch x.com

Il Movimento 5 Stelle rimane in silenzio su Mohammad Hannoun ma va contro il direttore di un quotidiano che esercita il sacrosanto articolo 21 della Costituzione italiana sulla libertà di stampa. I pentastellati farebbero bene a scusarsi con Tommaso Cerno c - facebook.com facebook

