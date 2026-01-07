Hammers a sette punti dalla salvezza dopo un rigore nel finale

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria importante contro il West Ham, portandosi a sette punti dalla zona salvezza in Premier League. La partita, decisa da un rigore nel finale, ha visto la squadra di Sean Dyche reagire alle difficoltà e conquistare tre punti fondamentali allo Stadio di Londra. Un risultato che potrebbe influenzare la classifica e il morale delle due squadre nelle prossime giornate.

Il Nottingham Forest ha spinto il West Ham ulteriormente nei guai in Premier League mentre la squadra di Sean Dyche ha reagito per conquistare tre punti enormi allo Stadio di Londra. Il rigore all'89' di Morgan Gibbs-White ha messo a tacere un pubblico di casa infuriato e ha lasciato gli Hammers a sette punti dalla salvezza. Gli Hammers si sarebbero portati a un punto dagli ospiti con una vittoria casalinga tanto necessaria e avrebbero condotto nell'intervallo grazie a un autogol del centrocampista del Forest Murillo.

