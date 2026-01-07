Haaland rivela per sbaglio il messaggio nascosto nello spogliatoio del City | è di un tifoso
Haaland ha accidentalmente svelato un messaggio nascosto nello spogliatoio del Manchester City, destinato ai suoi giocatori. Dietro di lui e Khabib si vede uno schermo che mostra una comunicazione motivazionale, voluta dal tecnico Guardiola. Questa scoperta offre uno sguardo interessante sui messaggi interni del team, sottolineando l'importanza della preparazione mentale nel calcio professionistico.
Alle spalle di Haaland e Khabib si nasconde uno schermo che contiene un messaggio motivazionale che Guardiola ha voluto far leggere ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Haaland rivela per sbaglio il messaggio nascosto nello spogliatoio del City: è di un tifoso - Ogni squadra ha i suoi segreti custoditi gelosamente all'interno dello spogliatoio, ma qualche volta capita involontariamente che vengano mostrati al pubblico con piccoli dettagli che creano grande
