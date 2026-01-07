Ha ucciso il capotreno a coltellate fermato sul Garda | Non so perché sono ricercato

Marin Jelenic, ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Desenzano sul Garda. L’uomo, accusato di averlo colpito a coltellate il 5 gennaio a Bologna, si trova ora sotto custodia. La sua fuga si è conclusa in Lombardia, ma Jelenic ha dichiarato di non sapere perché sia ricercato. La vicenda resta sotto approfondimento delle autorità.

La fuga è finita sul Garda, più precisamente a Desenzano: parliamo della fuga di Marin Jelenic, accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. L'omicidio, che sembra senza movente.

Omicidio del capotreno a Bologna, coltellata fatale all’addome. La polizia sta cercando l’assassino - Identificato l’assalitore: è Jelenic Marin, un senza fissa dimora 36enne croato con preceden ... ilrestodelcarlino.it

Capotreno ucciso a #Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia x.com

L’omicidio del capotreno a Bologna: fermato Marin Jelenik, il 36enne presunto assassino di Alessandro Ambrosio di 34 anni https://qds.it/bologna-ucciso-coltellate-capotreno-alessandro-ambrosio-chi-e-marin-jelenik-responsabile-omicidio-cronaca-video/ - facebook.com facebook

