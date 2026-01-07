Ha ucciso il capotreno a coltellate fermato a Desenzano | Non so perché sono ricercato

A Desenzano del Garda, dopo poco più di 24 ore, è stato fermato Marin Jelenic, ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto il 5 gennaio a Bologna. Jelenic ha dichiarato di non sapere perché sia ricercato. L’indagine prosegue per chiarire le motivazioni e le circostanze del grave episodio.

Si è conclusa a Desenzano del Garda dopo poco più di 24 ore la fuga di Marin Jelenic, accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna. L'omicidio, che sembra senza movente, è.

