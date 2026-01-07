Ha investito un carabiniere Scarcerato
È stato convalidato l’arresto di un giovane di 25 anni, coinvolto in un incidente sulla statale 394 a Maccagno con Pino e Veddasca, in cui ha investito un carabiniere nel tentativo di evitare un controllo. Dopo la fase procedurale, l’arresto è stato convalidato e il ragazzo è stato scarcerato, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.
CON PINO E VEDDASCA È stato convalidato l’arresto del ragazzo di 25 anni che, sulla statale 394, ha investito un carabiniere per sottrarsi a un controllo stradale a Maccagno con Pino e Veddasca. Il giovane è comparso davanti al giudice del tribunale di Varese per il rito direttissimo, al termine del quale è stata disposta la sua rimessa in libertà con l’obbligo di firma. L’episodio è avvenuto tra domenica e lunedì, poco dopo l’una e mezza. In via Garibaldi, lungo la statale 394, una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a un’auto per un controllo di routine. Un gesto ordinario, trasformato in pochi istanti in una scena di tensione estrema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
