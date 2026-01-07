È stato convalidato l’arresto di un giovane di 25 anni, coinvolto in un incidente sulla statale 394 a Maccagno con Pino e Veddasca, in cui ha investito un carabiniere nel tentativo di evitare un controllo. Dopo la fase procedurale, l’arresto è stato convalidato e il ragazzo è stato scarcerato, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

CON PINO E VEDDASCA È stato convalidato l’arresto del ragazzo di 25 anni che, sulla statale 394, ha investito un carabiniere per sottrarsi a un controllo stradale a Maccagno con Pino e Veddasca. Il giovane è comparso davanti al giudice del tribunale di Varese per il rito direttissimo, al termine del quale è stata disposta la sua rimessa in libertà con l’obbligo di firma. L’episodio è avvenuto tra domenica e lunedì, poco dopo l’una e mezza. In via Garibaldi, lungo la statale 394, una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a un’auto per un controllo di routine. Un gesto ordinario, trasformato in pochi istanti in una scena di tensione estrema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha investito un carabiniere. Scarcerato

Leggi anche: Spari a Bientina, il 20enne in fuga aveva investito un Carabiniere: indagine in corso

Leggi anche: Ciclista investito a Bologna: muore lo zio di Laura Pausini. Caccia all’auto pirata che ha investito Ettore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ha investito un carabiniere. Scarcerato; Fugge all’alt e investe un carabiniere; Non si ferma all’alt e investe un carabiniere, 25enne arrestato a Maccagno; Non si ferma all’alt e investe con l’auto un carabiniere, arrestato.

Ha investito un carabiniere. Scarcerato - CON PINO E VEDDASCA È stato convalidato l’arresto del ragazzo di 25 anni che, sulla statale 394, ha investito un ... msn.com