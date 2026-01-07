Guido Rodriguez Juve il centrocampista non convince Spalletti Il tecnico bianconero vorrebbe uno di questi tre giocatori I nomi

Guido Rodriguez, attualmente alla Juventus, non ha convinto Spalletti, che preferirebbe puntare su altri centrocampisti. Il tecnico bianconero valuta tre opzioni: Frattesi, Kessie e Hojbjerg. La scelta finale sarà determinante per la composizione del reparto mediano e il progetto tecnico della squadra.

Guido Rodriguez Juve, Spalletti non ha dato l'ok per l'argentino. Preferisce uno fra Frattesi, Kessie e Hojbjerg. Ecco tutti i dettagli. Il calciomercato della Vecchia Signora entra nel vivo e le manovre per la zona mediana del campo si fanno sempre più intense. La dirigenza bianconera è consapevole che, per puntare ai massimi traguardi, serve un innesto di spessore in grado di garantire equilibrio e solidità. In questo contesto, il nome di Guido Rodriguez è balzato agli onori delle cronache come una delle piste più calde e concrete delle ultime ore. Il club torinese si trova in una fase cruciale della stagione.

Calciomercato Juve: riflessioni in corso su Guido Rodriguez - La dirigenza bianconera starebbe effettuando delle valutazioni sull’acquisto di Guido Rodriguez. msn.com

Gazzetta | Guido Rodriguez e Chiesa alla Juventus: è arrivata la risposta di Spalletti - Guido Rodriguez e Chiesa alla Juventus nel mercato di gennaio: arrivano nuove conferme e occhio alle prossime ore. fantamaster.it

Guido #Rodriguez resta un obiettivo di #calciomercato della #Juventus per gennaio. L'aggiornamento di #Romano sulla trattativa: "L'argentino aspetta i bianconeri. Se la #Juve vorrebbe, chiuderebbe in cinque minuti". La notizia completa al primo comme - facebook.com facebook

Il #WestHam vuole il titolo definitivo per Guido #Rodriguez (in scadenza a giugno ma con opzione 2027), ma sta facendo di tutto per cederlo e pur di sbarazzarsene accetterebbe anche un indennizzo. x.com

