Guido De Sanctis è il nuovo ambasciatore d’Italia in Uzbekistan

Guido De Sanctis è il nuovo ambasciatore d’Italia in Uzbekistan, con incarico anche in Tagikistan. È un importante punto di collegamento tra i due paesi, volto a rafforzare i rapporti diplomatici e collaborativi. La sua presenza a Tashkent segna un passo significativo per le relazioni bilaterali e per lo sviluppo di progetti condivisi nella regione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.