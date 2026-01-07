Guido De Sanctis è il nuovo ambasciatore d’Italia in Uzbekistan
Guido De Sanctis è il nuovo ambasciatore d’Italia in Uzbekistan, con incarico anche in Tagikistan. È un importante punto di collegamento tra i due paesi, volto a rafforzare i rapporti diplomatici e collaborativi. La sua presenza a Tashkent segna un passo significativo per le relazioni bilaterali e per lo sviluppo di progetti condivisi nella regione.
"Onorato di avviare la mia missione a Tashkent, accreditato anche in Tagikistan. Opererò per rafforzare dialogo politico, cooperazione economica, scientifica e culturale, gli scambi tra istituzioni e opportunità per imprese e cittadini, anche nel contesto dell'iniziativa Italia+5 in Asia Centrale":
