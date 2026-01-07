GUIDA TV 7 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Scopri la guida TV di BubinoBlog per la serata del 7 gennaio 2026. Ti proponiamo una panoramica dei programmi in onda sui principali canali, tra film, talk show e approfondimenti. Inoltre, puoi partecipare al TotoShare e provare a indovinare gli ascolti serali. Resta aggiornato sulle proposte televisive di questa sera e scegli cosa guardare con facilità e chiarezza. Buona visione.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 Purché Finisca Bene: Tempi Supplementari 1ªTv Porta a Porta Film Talk Show Rai2 20:55 22:10 Sci Alpino La Nuova DS Sport Talk Show Rai3 21:20 23:30 La Terra Promessa Quelli che il Cinema Film Rubrica Rete 4 21:30 01:15 Realpolitik Strangerland Talk Show Film Canale 5 21:50 23:55 A Testa Alta: Il Coraggio di una Donna new Pressing Serie Tv Talk Show Italia 1 21:25 23:05 Safe Survivor Film Film La7 21:15 23:30 Una Giornata Particolare Diario d'Inchiesta Doc.

Stasera in tv (7 gennaio), sfida combattuta tra Sabrina Ferilli e Giuseppe Zeno per la prima serata - Cosa vedere oggi: da Tommaso Labate che riapre Realpolitik su Rete 4, a Jason Statham in Safe su Italia 1 e lo Slalom di Coppa del Mondo su Rai 2. libero.it

Il calcio in TV oggi (7 gennaio 2026): dove vedere Parma-Inter e Napoli-Verona - Scoprite le migliori partite di mercoledì 7 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alle sfide su DAZN e un appuntamento di Premier League ... libero.it

Guida All'Ascolto SABATO 10 Gennaio ore 15:30 INGRESSO LIBERO - Dalla lezione del folk al linguaggio elettrico del rock, la canzone di protest - facebook.com facebook

Guida TV Sky NOW 4-10 Gennaio 2026: Gomorra Le Origini, BarLume, Vi presento Brad Pitt x.com

