Guendouzi verso la Turchia | accordo vicino tra Lazio e Fenerbahçe

La Lazio si prepara a cedere Matteo Guendouzi al Fenerbahçe, segnando un ulteriore cambiamento nel mercato estivo del club. Dopo aver concluso alcune operazioni in uscita e incassato una somma significativa dalla vendita di Castellanos, il trasferimento del centrocampista francese sembra ormai definito, con un accordo vicino tra le parti. La trattativa rappresenta un nuovo passo nella strategia di rinnovamento della rosa biancoceleste.

Il mercato della Lazio cambia volto in poche settimane. Dopo aver sbloccato le operazioni in uscita e aver incassato una cifra pesante dalla cessione di Castellanos, il club biancoceleste è pronto a salutare un altro pilastro del centrocampo: Matteo Guendouzi è a un passo dal trasferimento in Turchia. L’operazione che porterà il francese al Fenerbahçe è ormai definita nei suoi passaggi chiave e segna una nuova svolta nella strategia della Lazio, chiamata a ridisegnare la rosa nel pieno della stagione. Accordo chiuso, si lavora sui dettagli finali. L’intesa tra i club è stata raggiunta su una base complessiva di circa 29 milioni di euro, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Leggi anche: Lazio, Guendouzi verso il Fenerbahçe: trattativa in forte accelerazione

Leggi anche: Guendouzi lascia la Lazio: accordo chiuso con il Fenerbahce. Quanto incassa il club biancoceleste dalla sua cessione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Turchia fa la spesa in Serie A: anche Guendouzi verso l'addio, la Lazio rifà il centrocampo; Lazio, rivoluzione d'oro: Guendouzi può andare al Fenerbahce per 27 milioni. Oggi l'addio contro il Napoli?; Guendouzi può lasciare la Lazio: accordo in via di definizione col Fenerbahce, le cifre dell'affare; Sarri vuole rinforzi ma perde un altro big: Guendouzi saluta e va in Turchia.

Lazio, Guendouzi ai saluti: c'è l'accordo con il Fenerbahce - Dopo la cessione di Castellanos, che ieri ha esordito con il West Ham, sconfitto in casa dal Nottingham Forrest in Premier League, il club biancoceleste ha ... corrieredellosport.it