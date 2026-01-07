Guendouzi lascia la Lazio | accordo chiuso con il Fenerbahce Quanto incassa il club biancoceleste dalla sua cessione

Da calcionews24.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Guendouzi ha concluso l’accordo per trasferirsi dal Lazio al Fenerbahçe. La cessione rappresenta un’importante operazione di mercato per i biancocelesti, che otterranno un ritorno economico. Di seguito, riportiamo i dettagli dell’accordo e le cifre incassate dal club romano, nel contesto di un mercato invernale segnato da cambiamenti significativi.

Guendouzi lascia la Lazio: è stato trovato l’accordo per il passaggio al Fenerbahce. Quanto incassa il club biancoceleste, tutte le cifre Il calciomercato invernale della Lazio si trasforma in una vera e propria operazione di restyling radicale. A poche ore dall’ufficialità della cessione del “Taty” Castellanos, il club capitolino si prepara a salutare un altro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

guendouzi lascia la lazio accordo chiuso con il fenerbahce quanto incassa il club biancoceleste dalla sua cessione

© Calcionews24.com - Guendouzi lascia la Lazio: accordo chiuso con il Fenerbahce. Quanto incassa il club biancoceleste dalla sua cessione

Leggi anche: Nuno Tavares lascia la Lazio? Si va verso questa direzione a gennaio per l’ex obiettivo della Juventus. La decisione del club biancoceleste per il terzino

Leggi anche: Lazio, Lotito valuta l’ipotesi di cessione del club biancoceleste? Indiscrezioni sorprendenti aprono scenari inediti sul futuro della società

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Guendouzi può lasciare la Lazio: accordo in via di definizione col Fenerbahce, le cifre dell'affare; Lazio, Guendouzi ha già salutato tutti: principio di accordo col Fenerbahce, parti vicine; Lazio, Guendouzi ad un passo dall’addio: accordo vicino con il Fenerbahce; Lazio, rivoluzione d'oro: Guendouzi può andare al Fenerbahce per 27 milioni. Oggi l'addio contro il Napoli?.

guendouzi lascia lazio accordoGuendouzi Fenerbahce, accordo concluso con la Lazio! I dettagli - Guendouzi Fenerbahce, i turchi hanno concluso la trattativa con la Lazio per il trasferimento del centrocampista: i dettagli Il mercato invernale della Lazio entra in una fase di profondo restyling. lazionews24.com

guendouzi lascia lazio accordoDi Marzio: "Accordo vicinissimo tra Lazio e Fenerbahce per Guendouzi". Spunta una data - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce ha alzato l'offerta alla Lazio per Matteo Guendouzi e ora l'accordo è vicini ... laziopress.it

guendouzi lascia lazio accordoGuendouzi lascia la Lazio? Cifre della cessione e dettagli del contratto con il Fenerbahce - Guendouzi vicino all’addio alla Lazio: scopri le cifre della cessione al Fenerbahce, la plusvalenza per il club e il nuovo contratto del centrocampista francese ... tag24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.