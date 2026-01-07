Guendouzi lascia la Lazio | accordo chiuso con il Fenerbahce Quanto incassa il club biancoceleste dalla sua cessione

Matteo Guendouzi ha concluso l’accordo per trasferirsi dal Lazio al Fenerbahçe. La cessione rappresenta un’importante operazione di mercato per i biancocelesti, che otterranno un ritorno economico. Di seguito, riportiamo i dettagli dell’accordo e le cifre incassate dal club romano, nel contesto di un mercato invernale segnato da cambiamenti significativi.

Guendouzi lascia la Lazio: è stato trovato l'accordo per il passaggio al Fenerbahce. Quanto incassa il club biancoceleste, tutte le cifre Il calciomercato invernale della Lazio si trasforma in una vera e propria operazione di restyling radicale. A poche ore dall'ufficialità della cessione del "Taty" Castellanos, il club capitolino si prepara a salutare un altro.

