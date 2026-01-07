Guardiola chiude la porta | Akanji resta all’Inter
L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha confermato che Manuel Akanji resterà all’Inter, chiudendo ufficialmente ogni possibilità di ritorno. In un contesto di emergenza difensiva, questa decisione chiarisce le intenzioni del club e del giocatore, che continueranno il percorso insieme alla squadra nerazzurra. La comunicazione ufficiale sottolinea la volontà di stabilità e continuità nel reparto difensivo.
Il messaggio è arrivato senza ambiguità, e non solo per vie ufficiose. In un momento di piena emergenza difensiva, Pep Guardiola ha scelto la strada più netta possibile: Manuel Akanji non tornerà a Manchester. Né ora, né come soluzione tampone. Una presa di posizione che chiarisce il quadro e chiude una porta che, nelle ultime ore, qualcuno aveva provato a riaprire. Guardiola chiude il caso Akanji. Durante un confronto con la stampa inglese, l’allenatore del Manchester City ha fatto il punto sulle difficoltà del reparto arretrato, rese ancora più pesanti dal nuovo stop di Joško Gvardiol. In questo contesto, il nome di Manuel Akanji era tornato d’attualità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
