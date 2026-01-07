Gruppo Casalasco torna a Marca il 14 e 15 gennaio

Il Gruppo Casalasco partecipa alla 22ª edizione di Marca, in programma il 14 e 15 gennaio a Bologna. Leader nel settore agroalimentare, specializzato nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro, l’azienda si presenta a questa importante fiera per rafforzare i propri rapporti con il mondo della distribuzione moderna organizzata. Un’occasione per condividere la propria esperienza e consolidare la presenza sul mercato.

