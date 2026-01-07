Gruppo Casalasco torna a Marca il 14 e 15 gennaio
Il Gruppo Casalasco partecipa alla 22ª edizione di Marca, in programma il 14 e 15 gennaio a Bologna. Leader nel settore agroalimentare, specializzato nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro, l’azienda si presenta a questa importante fiera per rafforzare i propri rapporti con il mondo della distribuzione moderna organizzata. Un’occasione per condividere la propria esperienza e consolidare la presenza sul mercato.
Casalasco, Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, si prepara a partecipare alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & ADM, la fiera di riferimento per la Distribuzione Moderna Organizzata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Casalasco inaugura l’Innovation Center, polo per l’innovazione sostenibile del Made in Italy agroalimentare - Accelerare lo sviluppo di prodotti e processi più efficienti, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la capacità delle imprese italiane di competere sui mercati internazionali, mantenendo radici ... tgcom24.mediaset.it
Casalasco, nel 2024 ricavi per 605 milioni - Casalasco, gruppo agroalimentare cremonese dedicato al pomodoro, presenta il suo settimo bilancio di sostenibilità e fa il punto sui risultati 2024. ansa.it
Il pomodoro torna a volare. Ecco il nuovo Innovation Center dell'agroalimentare - Casalasco, gruppo agroalimentare specializzato nella filiera integrata del pomodoro, ha inaugurato a Fontanellato, in provincia di Parma, il nuovo Innovation Center, un polo dedicato alla ricerca, ... rainews.it
Gruppo Casalasco RICERCA uno Specialista Packaging da inserire nel team Assicurazione Qualità; il candidato/a deve avere competenze in imballaggi e grafiche nel settore food e capace di coniugare conformità normativa, standard qualitativi e attenzione - facebook.com facebook
