Grosso a DAZN | Grandi meriti alla Juve ma ha espresso un bel livello di gioco anche per demeriti nostri Fa parte comunque del percorso

Gian Piero Grosso commenta la recente partita della Juventus, riconoscendo i meriti della squadra bianconera. Tuttavia, sottolinea anche che il livello di gioco espresso dalla Juventus deriva in parte dai errori nostri. Queste considerazioni fanno parte del percorso di crescita e miglioramento del team, evidenziando l’importanza di analizzare sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare per progredire nel campionato.

Grosso a DAZN: «Grandi meriti alla Juve, ma ha espresso un bel livello di gioco anche per demeriti nostri». Le dichiarazioni dopo Sassuolo Juve. Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus, terminata 3-0 in favore dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Diversa da come l'abbiamo fatta, merito degli avversari. Hanno espresso un bel livello di gioco anche per demeriti nostri. Usciamo dal campo sconfitti ma fa parte del nostro percorso, ricarichiamo le batterie per questo periodo. Siamo contentissimi di quello fatto fino ad oggi, non contenti di oggi.

