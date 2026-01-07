Groenlandia Trump discute l' acquisto

La Groenlandia, vasta isola del Nord Atlantico, sta attirando l'attenzione internazionale. Recentemente, si è parlato di un possibile interesse degli Stati Uniti, con Donald Trump coinvolto in discussioni sull'acquisto dell'isola. Mentre la diplomazia rimane la prima opzione, le trattative evidenziano l'importanza strategica e geopolitica della regione. Questa situazione solleva interrogativi sul futuro del territorio e sulle potenziali implicazioni globali.

19.42 "La prima opzione di Trump sulla Groenlandia è sempre la diplomazia, per questo sta attivamente discutendo l'acquisto" dell'isola. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Leavitt, dopo che Trump non ha escluso l'uso della forza militare. Mentre il segretario di Stato Usa Rubio ha annunciato che sulla questione incontrerà le autorità danesi la prossima settimana. La Casa Bianca ha poi respinto l'idea che l'operazione Usa in Venezuela e il sequestro di petroliere possa influire sui rapporti con Russia e Cina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta attivamente discutendo l'acquisto» Leggi anche: Trump vuole la Groenlandia: acquisto, pressioni e lo scontro con l’Europa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meloni con i leader europei si smarca da Trump: «Spetta solo a Danimarca e Groenlandia decidere sui loro territori; Trump discute su come acquisire la Groenlandia, l'opzione militare USA sempre sul tavolo, afferma la Casa Bianca; Trump discute opzioni per acquisire la Groenlandia, inclusa quella militare; Trump discute varie opzioni per la conquista della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, inclusa l’invasione militare. La Casa Bianca: 'Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia' - Il segretario di Stato Usa incontrerà le autorità danesi la prossima settimana (ANSA) ... ansa.it

Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta attivamente discutendo l'acquisto» dell'isola - La portavoce della Casa Bianca: «La prima opzione del presidente» per arrivare al controllo della Groenlandia «è sempre la diplomazia: per questo ne sta attivamente discutendo l'acquisto» ... msn.com

Rubio: Trump vuole comprare la Groenlandia, non invaderla. Incontrerà i danesi la prossima settimana - Il Segretario di Stato americano conferma ai parlamentari americani la serietà delle mire del Presidente, ma sostiene che le minacce militari servono a spingere la Danimarca a trattare e cedere ... ilsole24ore.com

Trump: La Groenlandia americana? Questione di sicurezza nazionale

#trump #groenlandia #sudamerica #mondo Prendo tutto. Epifania di Trump. Oggi per @repubblica x.com

Le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia riaprono una vecchia domanda: si può davvero “comprare” un Paese La storia degli Stati Uniti è piena di territori acquisiti con dollari, diplomazia e cannoni https://bit.ly/usa_groenlandia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.