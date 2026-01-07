Groenlandia Trump discute l' acquisto | lo scenario

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso l'interesse per la Groenlandia, con il presidente che ha dichiarato di valutare seriamente l'acquisto dell'isola. La Casa Bianca ha tuttavia adottato un tono più cauto, ridimensionando le affermazioni precedenti. La possibile acquisizione della Groenlandia, strategicamente importante, resta un tema di attenzione internazionale, con implicazioni geopolitiche e di sicurezza.

La Casa Bianca ammorbidisce i toni sulla Groenlandia dopo le dichiarazioni aggressive del presidente Donald Trump, che ha ribadito di considerare "seriamente" l'acquisizione dell'isola artica per motivi di sicurezza nazionale, senza escludere del tutto l'opzione militare. Il segretario di Stato Marco Rubio ha escluso un'invasione "in stile Venezuela" – dove gli Usa hanno recentemente catturato l'ex leader Nicolás Maduro – rassicurando gli alleati europei. In una conversazione con il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, Rubio ha confermato che l'obiettivo è un acquisto o un accordo diplomatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Groenlandia, Trump discute l'acquisto: lo scenario Leggi anche: Groenlandia,"Trump discute l'acquisto" Leggi anche: Trump vuole la Groenlandia: acquisto, pressioni e lo scontro con l’Europa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni con i leader europei si smarca da Trump: «Spetta solo a Danimarca e Groenlandia decidere sui loro territori; La strategia di Trump per conquistare la Groenlandia; Trump discute su come acquisire la Groenlandia, l'opzione militare USA sempre sul tavolo, afferma la Casa Bianca; Trump discute opzioni per acquisire la Groenlandia, inclusa quella militare. La Casa Bianca: 'Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia' - Il segretario di Stato Usa incontrerà le autorità danesi la prossima settimana (ANSA) ... ansa.it

