Groenlandia | Renzi ' ovvio che Trump non può attaccare Paese Nato Ue reagisca'

La recente dichiarazione di Trump sulla Groenlandia ha suscitato attenzione, evidenziando come le tensioni internazionali possano influenzare le relazioni tra Stati Uniti, Europa e NATO. Renzi ha commentato la questione sottolineando che un attacco alla Groenlandia, come territorio NATO, sarebbe improbabile, e ha invitato l’Unione Europea a mantenere una posizione ferma e coesa di fronte a tali provocazioni.

Roma, 7 gern (Adnkronos) - "Trump rilancia sulla Groenlandia. Lo fa per provocare gli europei, certo. Anche perché ha bisogno di diversivi e di distrarre l'opinione pubblica dai suoi veri problemi che sono i file Epstein per la base che ama Trump e l'inflazione per tutti gli americani. Ma è ovvio che l'America non può attaccare un Paese della Nato, dai". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "A Trump basta dirlo per creare il caos, distogliere l'attenzione dei media dai veri problemi, costringere l'Europa a inseguire. Io credo negli Stati Uniti d'Europa e dico che mi piacerebbe una base militare unitaria dell'Europa in Groenlandia, come risposta alle strampalate dichiarazioni della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Groenlandia: Renzi, 'ovvio che Trump non può attaccare Paese Nato, Ue reagisca' Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato» Leggi anche: Bonelli: Trump vuole Groenlandia e quindi attaccare Ue. Meloni riferisca in Parlamento La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Groenlandia: Renzi, 'ovvio che Trump non può attaccare Paese Nato, Ue reagisca' - Anche perché ha bisogno di diversivi e di distrarre l’opinione pubblica dai suoi veri problemi che ... lanuovasardegna.it

Groenlandia, il premier replica duro a Trump: “Gli Usa non otterranno la Groenlandia, è nostra” - "Voglio essere chiaro: gli Stati Uniti non otterranno la Groenlandia. quotidiano.net

Groenlandia, Putin: «Trump fa sul serio, la sua non è una stravaganza. L'Artico può diventare nuovo scenario di guerra». E aumenta i soldati - Nonostante la controversa visita di una delegazione di primo piano Usa, che includeva il vice presidente Jd Vance e la second Lady Usha, sia stata ... ilmessaggero.it

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

Meloni, Renzi e Calenda plauderanno agli Stati Uniti anche quando Trump avrà invaso la Groenlandia #liberaliservi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.