Groenlandia Mosca deride l’Europa | Vassalli e doppi standard
La recente discussione sulla possibile vendita della Groenlandia ha attirato l’attenzione internazionale, con Mosca che ha commentato criticamente le posizioni dell’Europa. La Russia ha sottolineato come le politiche europee siano caratterizzate da vassallaggio e doppi standard, sfruttando la situazione per evidenziare le divergenze tra le scelte di Washington e le risposte di Bruxelles. Un tema che evidenzia le tensioni geopolitiche e le ambivalenze nelle relazioni tra grandi potenze e Unione Europea.
Mosca non si lascia sfuggire l’occasione. Le mire di Donald Trump sulla Groenlandia diventano il grimaldello perfetto per colpire l’ Unione Europea. Alla vigilia del Natale ortodosso, il Cremlino sceglie l’arma dell’ ironia e affida la provocazione a Kirill Dmitriev, inviato presidenziale per la cooperazione economica e negoziatore con Washington sul dossier ucraino. Dmitriev usa il social X come una tribuna politica. Il messaggio è diretto, volutamente urticante: l’Europa, davanti alle ambizioni americane, si comporterebbe da vassallo, limitandosi a “monitorare la situazione” e a esibire doppi standard. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Violenza e doppi standard: le parole di Belén a Belve che non possono passare inosservate
Leggi anche: Violenza e doppi standard: le parole di Belen a Belve che non possono passare inosservate
La crisi di Mosca nell'Artico proprio mentre Trump punta la Groenlandia - facebook.com facebook
La #Groenlandia è strategica e potenzialmente ricchissima. Pechino e Mosca già stazionano nell’area x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.