Groenlandia Mosca deride l’Europa | Vassalli e doppi standard

La recente discussione sulla possibile vendita della Groenlandia ha attirato l’attenzione internazionale, con Mosca che ha commentato criticamente le posizioni dell’Europa. La Russia ha sottolineato come le politiche europee siano caratterizzate da vassallaggio e doppi standard, sfruttando la situazione per evidenziare le divergenze tra le scelte di Washington e le risposte di Bruxelles. Un tema che evidenzia le tensioni geopolitiche e le ambivalenze nelle relazioni tra grandi potenze e Unione Europea.

