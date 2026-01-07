Groenlandia il piano di Trump per l’isola | Usa offrono accordo e non escludono armi

L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia si concentra sulla sua posizione strategica nel contesto delle attività russe e cinesi nell’Artico. Donald Trump ha proposto un accordo che potrebbe includere un investimento economico o, in alternativa, l’utilizzo di strumenti militari. La questione evidenzia l'importanza geopolitica dell’isola e le tensioni legate alla sicurezza nazionale americana nella regione.

(Adnkronos) – Soldi. O, in teoria, anche armi. Acquisto o conquista. Donald Trump vuole la Groenlandia e gli Stati Uniti sono convinti che, in un modo o nell'altro, controlleranno l'isola ritenuta fondamentale per la sicurezza nazionale americana vista la presenza ingombrante di Russia e Cina nell'Artico. Il pressing di Washington è costante e viene espresso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

