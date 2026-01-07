Groenlandia Barrot | Ho sentito Rubio ha escluso l’opzione militare

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha confermato di aver parlato con il segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale avrebbe escluso l’uso della forza militare in relazione alla Groenlandia. La dichiarazione fornisce chiarimenti sulle recenti tensioni e le possibili implicazioni geopolitiche legate alla regione.

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervistato dalla radio France Inter, ha detto di avere parlato con il segretario di Stato Usa Marco Rubio e che lui ha escluso un’opzione militare per la Groenlandia. Ha “confermato che questa non è l’opzione degli Stati Uniti” e “ha escluso che si possa immaginare che in Groenlandia si verifichi ciò che è appena accaduto in Venezuela “, ha detto Barrot. A suo parere un intervento militare americano rimane “ fiction politica ” e “non avrebbe assolutamente senso per un paese della Nato attaccare un altro paese della Nato, non avrebbe senso e soprattutto sarebbe assolutamente contrario agli interessi degli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

