Grazie per quello che lasci anche quando non te ne accorgi Le toccanti parole di Andrea Iannone per la città di Madrid
Le parole di Andrea Iannone, “Grazie per quello che lasci, anche quando non te ne accorgi”, evocano il legame silenzioso tra le persone e le città. Ognuno di noi ha un luogo che considera speciale, sia esso la propria casa, un ricordo passato o una meta visitata. Questi spazi, anche senza consapevolezza, contribuiscono a plasmare le nostre esperienze e identità.
Ognuno ha una città del cuore, può essere quella in cui vive, in cui ha vissuto o che semplicemente ha visitato. Per Andrea Iannone questo luogo è sicuramente Marid. La capitale spagnola, infatti, per lo sportivo e fidanzato (ormai ex?) di Elodie, è una città speciale. Lo ha sottolineato lui. 🔗 Leggi su Today.it
Madrid, mi dai sempre tanto. Mi accogli, mi scuoti, mi ricordi chi sono quando cammino tra le tue strade. Porto via con me la tua luce, il tuo rumore, il tuo respiro. Grazie per quello che lasci, anche quando non te ne accorgi. Hasta pronto - facebook.com facebook
