Il Movimento Indipendenza esprime solidarietà a Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, vittima di atti intimidatori. Francesco Stinà, dirigente nazionale del movimento, condanna fermamente questi comportamenti, definiti inaccettabili e vili. Un gesto che evidenzia la necessità di tutela e rispetto delle istituzioni e delle persone che le rappresentano.

«Si tratta di un gesto vile e inaccettabile». Così Francesco Stinà, dirigente nazionale del Movimento Indipendenza, esprime la sua ferma condanna per gli atti intimidatori subiti dal Presidente del Consiglio del Comune di Vibo Valentia, Antonio Iannello. In una nota inviata oggi, Stina ha dichiarato di voler rivolgere al Presidente del Consiglio e alle istituzioni comunali «la più totale vicinanza e solidarietà, sia a livello personale che a nome del movimento». «Con la vita delle persone non si scherza, il dissenso non deve mai arrivare alla violenza – ha aggiunto Stinà –. Minacciare un amministratore pubblico significa tentare di colpire il cuore delle istituzioni e della convivenza civile, ed è un atto che va contrastato con fermezza». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gravi atti intimidatori a Vibo Valentia: la solidarietà del Movimento Indipendenza a Iannello

