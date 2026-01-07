Grassi mette in guardia | Il vero male è l’abusivismo

La recente tragedia di Capodanno a Crans-Montana, causata da un incendio in un bar, ha portato alla luce i rischi legati all’abusivismo e alla sicurezza nei locali pubblici. Grassi evidenzia come il problema principale risieda nell’assenza di controlli adeguati, sottolineando l'importanza di rispettare le normative per prevenire simili incidenti e tutelare la vita delle persone.

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio in un bar ha ucciso almeno 40 persone e ferite oltre 100 durante i festeggiamenti di fine anno, ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza dei luoghi di intrattenimento. Ma non tutte le feste sono uguali e non tutti i locali lo sono: l’allarmismo, in Italia, sarebbe ingiustificato. A ribadirlo è Filippo Grassi, senese, responsabile nazionale dei locali da ballo e delle discoteche di Fiepet Confesercenti, che invita a non fare di tutta l’erba un fascio e a spostare l’attenzione dove il rischio è realmente più alto: nelle feste improvvisate, negli spazi non idonei, nell’abusivismo mascherato da intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

