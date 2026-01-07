Granfondo Riccione 2026 | iscrizioni scatta il countdown per la Promo Natale
Le iscrizioni alla Granfondo Riccione 2026 sono aperte. L’evento si terrà il 3 maggio 2026, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di ciclismo di vivere una giornata di sport e convivialità. La macchina organizzativa è in fase di preparazione, con particolare attenzione ai dettagli per garantire un’esperienza sicura e piacevole a tutti i partecipanti. Restate aggiornati per la promozione natalizia e le novità dell’edizione 2026.
Prosegue a pieno ritmo la macchina organizzativa della Granfondo Riccione, l’appuntamento ciclistico d’eccellenza in programma per il prossimo 3 maggio 2026. Con la conclusione delle festività natalizie, l’amministrazione comunale e il comitato organizzatore ricordano che entra nella fase finale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
