Granfondo Riccione 2026 | iscrizioni scatta il countdown per la Promo Natale

Le iscrizioni alla Granfondo Riccione 2026 sono aperte. L’evento si terrà il 3 maggio 2026, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di ciclismo di vivere una giornata di sport e convivialità. La macchina organizzativa è in fase di preparazione, con particolare attenzione ai dettagli per garantire un’esperienza sicura e piacevole a tutti i partecipanti. Restate aggiornati per la promozione natalizia e le novità dell’edizione 2026.

