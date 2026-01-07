Grande successo a Lecco per l' arrivo della Befana dei vigili del fuoco

L’arrivo della Befana dei vigili del fuoco a Lecco ha riscosso un notevole riscontro tra la comunità locale. L’evento, promosso dal comando dei vigili del fuoco, ha attirato numerosi cittadini, offrendo un momento di condivisione e tradizione. Un’occasione per rafforzare i legami tra le forze dell’ordine e la popolazione, nel rispetto delle usanze tipiche dell’Epifania.

Straordinario successo di pubblico per l'evento dedicato all'epifania organizzato dal comando dei vigili del fuoco di Lecco. Oltre mille persone, tra adulti e bambini, hanno affollato il 6 gennaio la sede dei pompieri per partecipare a una giornata all'insegna della solidarietà e della gioia.

Grande successo anche per la fiera della calza che si è conclusa stanotte in piazza Mercato - facebook.com facebook

