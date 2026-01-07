Grande Migliore in fiamme i capannoni di Arredo Verde | incendio domato nella notte

Nella notte, un incendio ha interessato i capannoni di Arredo Verde, situati nell’ex Grande Migliore in via Buzzanca. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, che si erano sviluppate poco dopo le 21 di ieri sera. L’evento ha comportato danni alla struttura, ma non si sono registrate persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Un incendio è divampato poco dopo le 21 di ieri sera all'interno dei capannoni di Arredo Verde, nel complesso dell'ex Grande Migliore, in via Buzzanca. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del Fuoco, che nella notte hanno domato le fiamme e hanno provveduto alle operazioni di.

