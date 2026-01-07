Grande manifestazione per Alfonso Signorini Il creator Gianfredi provoca la piazza Cgil per il Venezuela – Il video

Durante una manifestazione a Roma, il creator Gianfredi ha sollevato domande su Alfonso Signorini, coinvolto in dichiarazioni di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. L'evento, svoltosi nella piazza della Cgil, era in realtà dedicato al sostegno del Venezuela di Maduro. Questa situazione ha suscitato attenzione, evidenziando il collegamento tra la figura pubblica e le tematiche politiche internazionali.

Una manifestazione a sostegno di Alfonso Signorini? No, a sostegno del Venezuela di Maduro. Eppure il creator Gianfredi fa domande sul giornalista travolto dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo nella piazza della Cgil, tenutasi lunedì a Roma, in sostegno del paese venezuelano. «Ma che c’entra Signorini?», chiedono basiti i manifestanti a Gianfredi. «Hai sbagliato manifestazione», dichiara una signora. Infine il creator fa una domanda a Maurizio Landini. Sempre su Signorini ovviamente, ma la risposta non arriva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianfredi (@gianfredi) L'articolo «Grande manifestazione per Alfonso Signorini». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini: “Dopo la puntata chi sarà il vero indagato?” Leggi anche: Alfonso Signorini, dopo le accuse di Corona arriva il comunicato stampa di Mediaset: “Abbiamo il dovere di tutelare la nostra reputazione. Accogliamo la decisione di Alfonso Signorini di sospendere il suo impegno” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alfonso Signorini, autosospensione da Mediaset dopo le accuse di Corona sul presunto sistema per entrare al GF; Alfonso Signorini, chi è e dove vive il conduttore autosospeso da Mediaset: età, carriera, compagno, malattia e le accuse di Corona; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione: chi guiderà il GF Vip nel 2026?; Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale, Procura di Milano apre indagine sul giornalista. «Grande manifestazione per Alfonso Signorini». Il creator Gianfredi provoca la piazza Cgil per il Venezuela – Il video - Eppure il creator Gianfredi fa domande sul giornalista travolto dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel s ... open.online

Caso Alfonso Signorini fa il giro del mondo: media e social parlano delle pesanti accuse/ Da USA a Giappone - Caso Alfonso Signorini fa il giro del mondo: media e social parlano delle pesanti accuse, Da USA a Giappone passando per Svizzera e Romania ... ilsussidiario.net

Il caso Alfonso Signorini scuote Mediaset: dalle accuse di Fabrizio Corona al caos del GF Vip - Il "caso Signorini" non ha lasciato indifferente Mediaset che, dopo aver ignorato la vicenda, è poi corsa ai ripari. msn.com

nelle prossime settimane a Taranto il comitato Polo Sud terrà una grande manifestazione per sensibilizzare la collettività - facebook.com facebook

Grande entusiasmo per la manifestazione con il corteo che ha poi sfilato per le strade della città x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.