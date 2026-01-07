gonzalo garcia juve il real madrid lo vuole usare come pedina di scambio in un altro affare bianconeri a rischio beffa

Gonzalo Garcia, attaccante della Juventus, potrebbe essere coinvolto in una trattativa tra il Real Madrid e altri club, che intende utilizzare il giocatore come pedina di scambio. La situazione desta preoccupazione tra i tifosi bianconeri, che temono di perdere un elemento importante della rosa. La vicenda si inserisce nel complesso mercato estivo, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il futuro di Garcia e della Juventus.

Gonzalo Garcia Juve, il Real Madrid vuole usare il centravanti spagnolo come pedina di scambio in un altro affare. E la Vecchia Signora ora rischia la beffa. La Juve monitora con estrema attenzione le strategie delle big europee, consapevole che un semplice movimento di pedine a Madrid potrebbe scatenare un effetto domino negativo per i propri obiettivi. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il Real Madrid ha individuato in Nico Schlotterbeck la priorità assoluta per rinforzare la retroguardia. Il calciatore tedesco, giunto a 26 anni nel pieno della maturità agonistica, ha deciso di non rinnovare e di cercare una nuova sfida per puntare alla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Real Madrid alza il muro per Gonzalo Garcia: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha confermato che il Real Madrid non ha intenzione di cedere Gonzalo Garcia: "La prima riguarda Gonzalo Garcia. tuttojuve.com