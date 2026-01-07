Gonzalo Garcia Juve il Real Madrid lo vuole usare come pedina di scambio in un altro affare Bianconeri a rischio beffa
Gonzalo Garcia, attaccante della Juventus, potrebbe essere coinvolto in una trattativa tra il Real Madrid e altri club, che intende utilizzare il giocatore come pedina di scambio. La situazione desta preoccupazione tra i tifosi bianconeri, che temono di perdere un elemento importante della rosa. La vicenda si inserisce nel complesso mercato estivo, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il futuro di Garcia e della Juventus.
Gonzalo Garcia Juve, il Real Madrid vuole usare il centravanti spagnolo come pedina di scambio in un altro affare. E la Vecchia Signora ora rischia la beffa. La Juve monitora con estrema attenzione le strategie delle big europee, consapevole che un semplice movimento di pedine a Madrid potrebbe scatenare un effetto domino negativo per i propri obiettivi. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il Real Madrid ha individuato in Nico Schlotterbeck la priorità assoluta per rinforzare la retroguardia. Il calciatore tedesco, giunto a 26 anni nel pieno della maturità agonistica, ha deciso di non rinnovare e di cercare una nuova sfida per puntare alla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il Real Madrid alza il muro per Gonzalo Garcia: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha confermato che il Real Madrid non ha intenzione di cedere Gonzalo Garcia: "La prima riguarda Gonzalo Garcia. tuttojuve.com
Calciomercato Juve, Gonzalo Garcia ne fa tre al Betis e il Real vola! Sorloth gol con l'Atletico - Il giovane centravanti spagnolo trascina i Blancos al 'Bernabeu' siglando quattro reti. tuttosport.com
Difficile per la Juventus arrivare a Gonzalo Garcia: ecco perché - Davide Abbrescia, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Gonzalo Garcia: "Si parlava di Garcia come nome sul taccuino di Ottolini e Comolli ma nella ... tuttojuve.com
Gonzalo Garcia non gli passa la palla, Vinicius pizzicato dalle telecamere: “Almeno una volta me la deve dare” x.com
Le telecamere inchiodano Vinicius incazzato con Gonzalo Garcìa (il nuovo eroe del Real Madrid) che non gliela passa. Se ne è fregato della tripletta del suo compagno. Il suo labiale ripreso da Movistar: «Qui tutti vogliono dribblare, dite a Gonzalo (Garcia ndr) - facebook.com facebook
