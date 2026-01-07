Gomorra - Le origini Marco D’Amore | ' Sta senz pensier' ? Più me lo ripeto più i pensieri si moltiplicano
In questa intervista, Marco D’Amore e Luca Lubrano condividono le esperienze di lavorare a
La Napoli degli anni '70, le frasi iconiche e un giovane Pietro Savastano: ci siamo fatti raccontare da Marco D'Amore e dal protagonista Luca Lubrano come è stato lavorare al prequel di Gomorra. Dal 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW. Una delle difficoltà dei prequel è di conoscere già la sorte dei personaggi che si raccontano. Un discorso che vale anche per Gomorra - Le origini e una parte dei suoi personaggi, che abbiamo già conosciuto nella serie madre, una delle più popolari e iconiche nate in casa Sky. Per questo ha molto senso, e ci colpisce, quando uno dei suoi autori e registi, Marco D'Amore ci dice che "vorrei che gli spettatori, pur conoscendo il finalissimo, sperassero guardando negli occhi questi giovani ragazzi che la vita possa ancora cambiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Gomorra – Le origini, Marco D’Amore: “E’ una serie più romantica”
Leggi anche: “Gomorra-Le origini”, Marco D’Amore interviene sul Ddl contro le serie come Gomorra: “Ci faremo arrestare in parecchi”
Gomorra-Le origini Marco D’Amore interviene sul Ddl contro le serie come Gomorra | Ci faremo arrestare in parecchi; Gomorra – Le origini Marco D’Amore video intervista | Spero apprezziate il nostro coraggio fiero dei miei giovani attori; Gomorra – Le Origini la storia di Pietro Savastano con Marco D’Amore alla regia; Il ruggito di D’Amore | C’era una volta Gomorra L’inizio a Secondigliano.
Gomorra - Le origini, Marco D’Amore: “'Sta senz pensier'? Più me lo ripeto più, i pensieri si moltiplicano" - La Napoli degli anni '70, le frasi iconiche e un giovane Pietro Savastano: ci siamo fatti raccontare da Marco D'Amore e dal protagonista Luca Lubrano come è stato lavorare al prequel di Gomorra. movieplayer.it
“Gomorra-Le origini”, Marco D’Amore interviene sul Ddl contro le serie come Gomorra: “Ci faremo arrestare in parecchi” - Le origini", la serie prequel diretta da Marco D'Amore che racconta la gioventù di Pietro Savastano. superguidatv.it
Marco D'Amore: «Il prequel di Gomorra? Avevo un pregiudizio, poi...». Pietro Savastano: ecco la sua origin story - «All’inizio ho detto di no al prequel perché nutro un sentimento di profondissima riconoscenza e di devoto amore verso Gomorra e verso le donne e gli uomini che lo ... msn.com
Il 2026 del piccolo schermo si aprirà presto con Gomorra: le origini, serie TV prequel del cult targato Sky e Cattleya. Un'eredità pesante, un legame sottile, tutti uniti in un unico volto: Marco D'amore, che da Immortale è passato dietro la macchina da presa. La p - facebook.com facebook
Nel 2026 su @SkyItalia arriva la seconda stagione della serie dedicata agli 883. Nord Sud Ovest Est è costata 22,5 milioni di euro. Poco più di Gomorra-Le origini, che parte su Sky il 9 gennaio, costata 19,9 milioni di euro. I dettagli su @ItaliaOggi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.