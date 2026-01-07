In questa intervista, Marco D’Amore e Luca Lubrano condividono le esperienze di lavorare a

La Napoli degli anni '70, le frasi iconiche e un giovane Pietro Savastano: ci siamo fatti raccontare da Marco D'Amore e dal protagonista Luca Lubrano come è stato lavorare al prequel di Gomorra. Dal 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW. Una delle difficoltà dei prequel è di conoscere già la sorte dei personaggi che si raccontano. Un discorso che vale anche per Gomorra - Le origini e una parte dei suoi personaggi, che abbiamo già conosciuto nella serie madre, una delle più popolari e iconiche nate in casa Sky. Per questo ha molto senso, e ci colpisce, quando uno dei suoi autori e registi, Marco D'Amore ci dice che "vorrei che gli spettatori, pur conoscendo il finalissimo, sperassero guardando negli occhi questi giovani ragazzi che la vita possa ancora cambiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gomorra - Le origini, Marco D’Amore: “'Sta senz pensier'? Più me lo ripeto più, i pensieri si moltiplicano"

