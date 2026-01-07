Golf | su Sky e Now Tv la Ryder Cup con tutti i tornei del DP World Tour

Su Sky e Now TV sarà possibile seguire tutti i tornei del DP World Tour, il circuito professionistico di golf che dal 1972 riunisce i più importanti campioni mondiali. In particolare, saranno trasmessi anche tutti gli incontri della Ryder Cup, il torneo più prestigioso del circuito, offrendo agli appassionati un’ampia copertura degli eventi più rilevanti del golf internazionale.

Tutti i tornei del DP World Tour, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi campioni del golf assieme ovviamente al torneo più prestigioso al mondo, la Ryder Cup, saranno trasmessi su Sky e Now TV. la cui edizione del centenario si svolgerà dal 13 al 19 settembre nella County Limerick.

