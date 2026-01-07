Golf | su Sky e NOW la Ryder Cup con tutti i tornei del DP World Tour

Su Sky e NOW è possibile seguire tutti i tornei del DP World Tour, il circuito professionistico di golf che dal 1972 promuove i più importanti campioni del settore. Tra gli appuntamenti, spicca la Ryder Cup 2023, edizione del centenario, in programma dal 13 al 19 settembre nella County Limerick. La copertura completa consente agli appassionati di seguire ogni fase di questa prestigiosa competizione.

