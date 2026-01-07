Gli Usa sequestrano una petroliera russa vicino all’Irlanda Ha trasportato petrolio iraniano e venezuelano

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa, originariamente chiamata Bella-1 e poi ribattezzata Marinera, nel corso di un lungo inseguimento di oltre due settimane nell’Atlantico vicino all’Irlanda. La nave trasportava petrolio iraniano e venezuelano, violando le sanzioni internazionali. Questo episodio evidenzia le tensioni legate alle restrizioni sul commercio di idrocarburi e le misure adottate per far rispettare le sanzioni economiche.

Gli Stati Uniti hanno fermato la petroliera russa originariamente nota come Bella-1 e ribattezzata Marinera, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l’Atlantico. Lo scrive l’agenzia stampa Reuters, citando due funzionari statunitensi. Il sequestro, che potrebbe alimentare le tensioni con Mosca, giunge dopo che la petroliera è riuscita a superare un blocco marittimo da parte della Marina americana e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera Usa di abbordarla. L’unità, che in passato ha trasportato greggio venezuelano e navigava sotto bandiera russa, è sospettata da Washington di aver violato sanzioni e trasportato petrolio iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

