Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell' Atlantico del Nord | È sotto la nostra custodia L' ira di Mosca | Azione illegale
Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera russa nell'Atlantico del Nord, confermando che la nave è sotto la loro custodia. Mosca ha reagito definendo l'azione illegale. Contestualmente, la Guardia Costiera americana ha sequestrato anche una nave venezuelana nel Mar dei Caraibi, proseguendo il blocco del petrolio venezuelano. La vicenda evidenzia le tensioni internazionali legate alle sanzioni e alle restrizioni sul settore energetico.
La Guardia Costiera americana hanno sequestrato una petroliera russa a sud dell'Islanda e una seconda nave, venezuelana, nel Mar dei Caraibi: «Il blocco del petrolio venezuelano continua», ha detto Hegseth. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
