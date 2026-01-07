Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell' Atlantico del Nord | È sotto la nostra custodia L' ira di Mosca | Azione illegale

Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera russa nell'Atlantico del Nord, confermando che la nave è sotto la loro custodia. Mosca ha reagito definendo l'azione illegale. Contestualmente, la Guardia Costiera americana ha sequestrato anche una nave venezuelana nel Mar dei Caraibi, proseguendo il blocco del petrolio venezuelano. La vicenda evidenzia le tensioni internazionali legate alle sanzioni e alle restrizioni sul settore energetico.

