Gli Usa sequestrano una petroliera partita dal Venezuela | È sotto la nostra custodia Rabbia di Mosca che invia la Marina

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa con collegamenti al Venezuela, dopo un inseguimento di oltre due settimane nell’Atlantico. La nave, ora sotto la loro custodia, ha suscitato la reazione di Mosca, che ha inviato la Marina russa in risposta. L’incidente evidenzia le tensioni legate alle recenti dinamiche geopolitiche e alle restrizioni sul traffico energetico nella regione.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa e legata al Venezuela, dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l'Atlantico, mentre un sottomarino e una nave da guerra russi erano nelle vicinanze. Il sequestro, che potrebbe alimentare le tensioni ulteriori con la Russia, è avvenuto dopo che la petroliera, originariamente nota come Bella-1, è riuscita a superare il "blocco" americano di petroliere sanzionate e ha respinto i tentativi della Guardia costiera statunitense di abbordarla. La vicenda ha avuto inizio nell’ultimo scorcio dell'anno appena trascorso, quando le forze della Guardia Costiera statunitense hanno tentato di intercettare la Bella 1 al largo delle coste venezuelane, sospettata di trasportare petrolio iraniano in violazione delle sanzioni statunitensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

