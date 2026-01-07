Gli Usa sequestrano petroliera russa | È sotto la nostra custodia Ira di Mosca | Controllo sul petrolio del Venezuela a tempo indefinito

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa al largo dell’Islanda e una venezuelana nei Caraibi, affermando di aver preso il controllo delle navi. Mosca ha espresso la propria protesta, mentre il blocco delle esportazioni di petrolio venezuelano prosegue a tempo indefinito. Questi eventi evidenziano le tensioni internazionali sul controllo delle risorse energetiche e le implicazioni geopolitiche delle misure statunitensi.

Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. msn.com

Militari Usa tentano il sequestro di una petroliera russa nell'Atlantico. Ci sono mezzi navali di Mosca nelle vicinanze - Washington insegue da più di due settimane la "Marinera", che originariamente si chiamava "Bella 1", dopo il blocco contro le ... huffingtonpost.it

Gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera: alta tensione nell'Atlantico e nei Caraibi x.com

Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un'altra petroliera Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

