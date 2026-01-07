Gli Usa sequestrano petroliera russa | È sotto la nostra custodia Ira di Mosca | Controllo sul petrolio del Venezuela a tempo indefinito
Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa al largo dell’Islanda e una venezuelana nei Caraibi, affermando di aver preso il controllo delle navi. Mosca ha espresso la propria protesta, mentre il blocco delle esportazioni di petrolio venezuelano prosegue a tempo indefinito. Questi eventi evidenziano le tensioni internazionali sul controllo delle risorse energetiche e le implicazioni geopolitiche delle misure statunitensi.
La Guardia Costiera americana hanno sequestrato una petroliera russa a sud dell'Islanda e una seconda nave, venezuelana, nel Mar dei Caraibi: «Il blocco del petrolio venezuelano continua», ha detto Hegseth. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
