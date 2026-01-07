Gli Usa sequestrano nell’Atlantico la petroliera russa Marinera E Mosca invia un sottomarino e alcune navi militari

Gli Stati Uniti hanno sequestrato nell'Atlantico la petroliera russa Marinera, secondo quanto riportato da Nbc, che cita fonti dell’amministrazione americana. In risposta, Mosca ha inviato un sottomarino e alcune navi militari nella stessa area. La vicenda evidenzia le tensioni crescenti tra i due paesi e le implicazioni per la sicurezza marittima internazionale.

La petroliera russa Marinera è stata abbordata ed è sotto la custodia degli Stati Uniti. A riferirlo è l'emittente Nbc che cita fonti dell'amministrazione americana. "La petroliera è stata sequestrata con successo dagli Stati Uniti", ha spiegato la fonte. A guidare l'operazione è stato il dipartimento della Sicurezza Interna, con il supporto del Pentagono. Le forze statunitensi sono attualmente a bordo, ha detto il funzionario della nave. Gli Stati uniti sembrano dunque non aver tenuto conto dell'ammonimento arrivato ieri dal ministero degli Esteri russo a rispettare la libertà di navigazione dell'imbarcazione.

