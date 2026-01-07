Gli Usa rivedono il programma vaccinale per i bambini | le iniezioni raccomandate scendono da 18 a 11

Gli Stati Uniti hanno annunciato una revisione del programma vaccinale per i bambini, riducendo il numero di vaccinazioni raccomandate da 18 a 11. La modifica, efficace immediatamente, mira a semplificare il protocollo e a garantire comunque una protezione efficace della salute infantile, in linea con le recenti linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc).

Undici vaccinazioni raccomandate a tutti i bambini invece delle attuali 18. La revisione del programma vaccinale infantile negli Usa, annunciata con effetto immediato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), realizza un obiettivo di lunga data del segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., secondo cui i bambini statunitensi ricevono "troppi" vaccini. Continueranno a essere raccomandate a tutti le immunizzazioni "per cui esiste un consenso internazionale ", cioè quelle contro morbillo, parotite, rosolia, poliomielite, pertosse, tetano, difterite, virus dell'influenza B, pneumococco, papillomavirus e varicella.

