gli usa hanno preso possesso di una petroliera venezuelana

Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera venezuelana Marinera, dopo un inseguimento durato oltre due settimane nell’Atlantico. Questa operazione segna un episodio rilevante nelle dinamiche di sicurezza e geopolitica legate ai trasporti marittimi e alle tensioni internazionali nella regione. La vicenda evidenzia l’intensificarsi delle attività di monitoraggio e intervento da parte delle autorità statunitensi in ambito marittimo.

Gli USA hanno preso il controllo della petroliera Marinera dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. Lo ha riferito un funzionario americano alla Nbc. Ha precisato che l’ operazione è stata guidata dal Dipartimento di Sicurezza Interna con l’appoggio dell’esercito. Secondo quanto riferito dal funzionario, agenti americani si trovano attualmente a bordo della petroliera. Il natante aveva nome Bella 1 e poi ribattezzata Marinera. L’unità, che in passato ha trasportato greggio venezuelano e navigava sotto bandiera russa, è sospettata da Washington di aver violato sanzioni e trasportato petrolio iraniano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

