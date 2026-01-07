Gli Usa abbordano una petroliera partita dal Venezuela Rabbia di Mosca che invia la Marina

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera russa con legami al Venezuela, dopo un lungo inseguimento nell’Atlantico. La presenza di una nave da guerra e di un sottomarino russi nelle vicinanze ha aumentato la tensione tra le parti. Mosca ha reagito con rabbia, inviando la propria Marina in risposta. L’evento è ancora in aggiornamento e rappresenta un episodio di crescente complessità nelle relazioni internazionali.

Articolo in aggiornamento Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa e legata al Venezuela, dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l'Atlantico, mentre un sottomarino e una nave da guerra russi erano nelle vicinanze. Il sequestro, che potrebbe alimentare le tensioni ulteriori con la Russia, è avvenuto dopo che la petroliera, originariamente nota come Bella-1, è riuscita a superare il "blocco" americano di petroliere sanzionate e ha respinto i tentativi della Guardia costiera statunitense di abbordarla. La vicenda ha avuto inizio nell'ultimo scorcio dell'anno appena trascorso, quando le forze della Guardia Costiera statunitense hanno tentato di intercettare la Bella 1 al largo delle coste venezuelane, sospettata di trasportare petrolio iraniano in violazione delle sanzioni statunitensi.

