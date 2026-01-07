Gli ultras del Milan disertano le trasferte di Firenze e Como | restrizioni e obblighi sgraditi

Gli ultras del Milan hanno deciso di non partecipare alle trasferte di Firenze e Como, a causa delle restrizioni e degli obblighi imposti dalla questura. La situazione attuale, influenzata da questioni giudiziarie e divieti, ha ridotto la presenza e l’attivismo del tifo organizzato, colpendo un elemento centrale della passione rossonera. Questa scelta riflette le difficoltà e le sfide che il movimento ultras deve affrontare in questo momento.

Milano, 7 gennaio 2025 – Non è un momento semplice per gli ultras del Milan. Le vicende giudiziarie di alcuni esponenti di primo piano della Curva Sud, così come i ripetuti divieti all'esposizione di simboli e striscioni, disposti dalla questura di Milano hanno colpito duramente quello che è – a prescindere da qualsiasi valutazione sui reati contestati ad alcuni dei capi – il cuore pulsante del tifo rossonero. Ora, dopo che nei giorni scorsi il vocalist Marco "Pacio" Pacini è stato raggiunto da un Daspo che gli vieterà di accedere agli impianti sportivi per ben cinque anni, arriva la decisione da parte dei supporter milanisti di saltare le prossime due trasferte in cui avrebbero voluto garantire il loro consueto caldo sostegno alle sorti della squadra di Allegri.

Inchiesta ultras: indagato e sottoposto a Daspo di 5 anni anche Marco Pacini, nuovo capo della curva Sud del Milan x.com

AMARCORD Ultras Parma con striscione "SCONVOLTS" [Milan], esposto durante Juventus - PARMA [Stagione 1990/91] #ultrasitalia #parmacalcio #appartenenza #milano #amarcord - facebook.com facebook

