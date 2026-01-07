Gli Stati Uniti sequestrano due petroliere legate al Venezuela

Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere, tra cui la nave precedentemente nota come

L'abbordaggio della 'Marinera', inizialmente battezzata 'Bella1', è avvenuto dopo un lungo inseguimento nell'Atlantico, nella zona c'erano anche navi russe. Catturata nei Caraibi la 'Sophia'. Washington: 'Violate le sanzioni statunitensi' La nave, la MT Sophia, è stata bloccata prima dell’alba «senza incidenti». Secondo gli Usa fa parte «della flotta ombra». «La Guardia Costiera statunitense. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli Stati Uniti sequestrano due petroliere legate al Venezuela Leggi anche: Stati Uniti pronti a colpire il Venezuela: possibili attacchi contro basi militari legate al cartello della droga Leggi anche: Gli Stati Uniti pronti a sequestrare altre petroliere venezuelane Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Con il sequestro di Maduro continua la lunga saga dell’imperialismo Usa; Gli Usa sequestrano una petroliera russa nel mare d'Irlanda. Ira di Mosca: inviata la Marina; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; L'attacco Usa al Venezuela è la distruzione del diritto internazionale. Gli Stati Uniti sequestrano la petroliera russa Marinera nell’Atlantico dopo due settimane di inseguimento - Sequestro petroliera Marinera L'operazione militare, supportata dall'intelligence del Regno Unito, si inserisce nel blocco energetico ... energiaoltre.it

Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. rainews.it

Gli Usa sequestrano una petroliera russa: in allerta le navi di Mosca - 1, ribattezzata Marinera, ha alimentato le tensioni con Mosca e giunge dopo che la petroliera è riuscita a superare un “blocco” marittimo Usa di petroliere e ha ... unionesarda.it

Gli STATI UNITI sequestrano una petroliera al largo del VENEZUELA

Il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio nell’ambito di un accordo raggiunto con le nuove autorità del Paese. Ad annunciarlo è stato Donald Trump in un post sul suo social Truth Social, parlando di greggio “di alta qualità” c - facebook.com facebook

Come reagiscono i mercati alle tensioni sulla #Groenlandia, con gli Stati Uniti che sembrano vagliare anche un possibile uso della forza per strappare l'isola alla Danimarca Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, i mercati sembrano alquanto indiff x.com

