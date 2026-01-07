Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera russa Marinera

Gli Stati Uniti hanno confiscato la petroliera russa Marinera, dopo un inseguimento che è durato oltre due settimane nell’Atlantico. La nave, con bandiera russa e collegamenti al Venezuela, è stata sottoposta a sequestro dalle autorità statunitensi, segnando un episodio di rilievo nelle recenti tensioni internazionali legate al settore energetico e alle sanzioni.

Dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l’Atlantico, gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa, legata al Venezuela. La nave, originariamente nota come Bella-1 e ribattezzata Marinera, è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Usa. «Questo sequestro supporta le parole del Presidente degli Stati Uniti contro le navi sanzionate che minacciano la sicurezza e la stabilità dell’emisfero occidentale. L’operazione è stata eseguita da componenti del Dipartimento di Sicurezza Nazionale con il supporto del Dipartimento della Guerra, dimostrando un approccio che coinvolge l’intero governo per proteggere la patria», si legge sull’account X dello U. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera russa Marinera Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela Leggi anche: Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera battente bandiera russa dopo un inseguimento nell’Atlantico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, media: gli Usa hanno sequestrato la petroliera Marinera. Trump: a noi fino a 50 mln di barili di petrolio. Esplode il dollaro parallelo; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump. Gli Usa hanno sequestrato la petroliera russa Marinera - La nave cercava di sfuggire al sequestro statunitense da più di due settimane, quando aveva tentato invano di caricare petrolio in un porto venezuelano. repubblica.it

Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera battente bandiera russa dopo un inseguimento nell’Atlantico - Alta tensione tra USA e Russia: nave Marinera intercettata nell'Atlantico con il supporto militare e sottomarini russi presenti nell'area ... ilfattoquotidiano.it

Trump annuncia il sequestro di una petroliera al largo delle coste venezuelane - Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste venezuelane in un'operazione condotta dalla Guardia Costiera e sostenuta dalla Marina. it.euronews.com

