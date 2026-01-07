gli enigmi religiosi mietono ascolti

Gli enigmi religiosi continuano a catturare l’attenzione del pubblico, come dimostra l’interesse per la rubrica Tele...Raccomando di Klaus Davi, dedicata ai grandi misteri della Bibbia in onda su Canale 5. In un periodo caratterizzato da eventi storici ricchi di colpi di scena e rivolgimenti, tali temi trovano un’eco naturale nel pubblico, indipendentemente dalla tipologia di programmazione.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“I grandi misteri della Bibbia” Canale 5) Sarà che stiamo vivendo un periodo storico che per i suoi colpi di scena, rivolgimenti e conflitti epocali ha molte caratteristiche che ricordano i racconti epici dell’Antico Testamento, motivo per il quale non stupisce più di tanto il dato di ascolto dei daytime di Canale 5 di domenica per un tema che con reality e varietà a poco a che fare. I grandi misteri della Bibbia ha superato il 10% di share, con oltre 600mila telespettatori, chiudendo al 13%. Nell’ultima puntata, è andato in scena l’enigma dell’Arca dell’Alleanza, la sacra “reliquia” che dovrebbe contenere le tavole con i 10 Comandamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

