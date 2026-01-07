Gli artisti denunciano lo smantellamento del più antico museo d’arte contemporanea del Belgio

Diversi artisti belgi hanno espresso preoccupazione per la decisione di riorganizzare il settore museale, considerata arbitraria, che comporta lo smantellamento del più antico museo d’arte contemporanea del Belgio. La regione delle Fiandre intende ridurre la spesa pubblica trasferendo l’intera collezione in un’altra città, suscitando discussioni sulla tutela del patrimonio culturale e sull’importanza di preservare le istituzioni storiche.

Diversi artisti di spicco si sono espressi contro una “riorganizzazione arbitraria” del panorama museale del Belgio, mentre la regione delle Fiandre cerca di tagliare la spesa pubblica smantellando il più antico museo d’arte contemporanea del Paese e trasferendone l’intera collezione in un’altra città. In una conferenza stampa tenutasi martedì ad Anversa, i direttori del Museo d’Arte Contemporanea (M HKA) della città, fondato nel 1985, hanno denunciato quelle che hanno definito le «flagranti illegalità» della riforma del settore museale, che sarà discussa venerdì dal parlamento belga. Belgio: il Museo d’Arte Contemporanea di Anversa verrà smantellato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

